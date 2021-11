Estudiante es arrestado por no vacunarse y negarse a usar tapabocas

Se volvió viral en las redes sociales un video en el que se ve el momento en el que un joven canadiense identificado como Harry Wade es expulsado de un salón de clases de la Western University, en Ontario, Canadá, por negarse a usar tapabocas y no estar vacunado.

De acuerdo con el medio Toronto Star, la institución educativa les pidió a las personas que no están vacunadas que usaran tapabocas en las aulas, sin embargo, el joven se negó y fue retirado del salón por las autoridades.

“Me negué porque estaba asistiendo a clase, había pagado para estar en el campus y simplemente estaba tratando de asistir a mi clase ese día a esa hora. Dijeron que no podía estar allí e insistí en que debía hacerlo. Me arrestaron en el lugar y me detuvieron dentro de una de sus oficinas”, reveló Wade, que defendió su derecho a no usar tapabocas a pesar de no estar vacunado.

Ziyana Kotadia, vicepresidenta de asuntos universitarios de Western University, aseguró que la institución implementó un “enfoque gradual” para que los estudiantes y profesores que no están vacunados no circulen por el campus.