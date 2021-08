Despistado nivel: estudiante entró a clase virtual del colegio que no era

Antes de la llegada del covid-19 y las consecuencias que trajo en las aulas de clase, que se trasladaron a clases virtuales, quizá confundirse de salón era una situación tan probable, que no se veía nada de malo en ello, pero que se confundan de clase en una cátedra en línea ya es una situación que se pasa de graciosa.

Por esta razón en redes sociales se conoció un video en el que un estudiante admite haberse equivocado de clase virtual, lo que desató decenas de reacciones por el nivel de distracción que maneja el adolescente, quien pregunta al profesor en qué clase están.

En el video que viene desde México se escucha cómo el estudiante entra a una clase de Trigonometría, justo cuando el profesor estaba explicando la función del seno y del coseno, en ese momento el estudiante se interrumpió para poder salir de la duda:

“Maestro, discúlpeme… ¿qué reunión es esta?”, preguntó el estudiante, quien recibió la respuesta del profesor: “matemáticas: manejo de formas y espacios”.

En ese momento el adolescente se dio cuenta que estaba en la clase que no era “¿Qué está haciendo usted aquí? ¿Cómo se metió?”, le preguntó el profesor, a lo que respondió “Eh… mi equipo me mandó el link, se me hace que se equivocaron.”

En ese momento el joven solo admitió el error y pidió disculpas, pero quiso saber en qué colegio estaba metido “Ya para resolver la duda: si es de la Prepa 25 la clase, ¿no?”, recibiendo la respuesta “No, estamos en la Prepa 16. ¡Hasta de Prepa te equivocaste! ¿La 25 es en Escobedo, no?.

La conversación de profesor y el confundido estudiante siguió en medio de la clase virtual:

–“Ah pues ya, pues somos raza. No pasa nada. Para que vea la calidad de clases que tenemos aquí.”

–“Se me hace que me está gustando su clase. A lo mejor me quedo.”

El video completo de la escena que se llevó más de do mil comentarios desató toda clase de burlas tanto en la clase como en las redes sociales.