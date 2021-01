¿Dónde estaba? Esperanza Gómez recibe el año nuevo en un cabaret

Esperanza Gómez no dudó en desearle a sus seguidores un feliz y próspero año nuevo. La actriz de cine para adultos compartió diferentes imágenes en Twitter con un escotado vestido blanco y usando un filtro que decía “2021”.

Mi outfit para recibir el año nuevo, muchos besitos para todos y muchos éxitos en este nuevo año… pic.twitter.com/EMrDnQxZoB — Esperanza Gomez (@EsperanzaGomez) January 1, 2021

Pero la foto que más llamó la atención fue una publicada en su cuenta de Instagram, todo por el lugar donde fue tomada. Al parecer la estrella colombiana recibió el año nuevo en un club nocturno y algunos de sus seguidores lo notaron.

Los piropos no faltaron y la gran mayoría halagó la belleza de Esperanza Gómez. Recientemente se conoció que la actriz pasa por dificultades de salud que no le permiten realizar adecuadamente sus actividades diarias ni su profesión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Esperanza Gomez (@esperanzagomez)

“Yo vengo con unos problemas hace rato en mi columna. Tengo varias vértebras que están bastante malitas y en ocasiones me cuesta mucho sentarme, pararme, caminar, entonces me afecta mucho mi estilo de vida… y mi trabajo también porque no me pueden abrir, no me pueden levantar, no me pueden hacer nada”, confesó en una entrevista.