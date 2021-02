“¿Quién fuera dedo?”, le dicen a Esperanza Gómez por provocativa foto

Esperanza Gómez encendió las redes sociales al publicar una serie de fotografías que algunos catalogaron como ‘sugestivas‘, ya que la reconocida actriz porno aparece lamiéndose los dedos mientras posa con ropa interior sobre una cama.

“Dedo no es lo único que me gusta chupar, hay otros palitos que me encanta chupar y bien rico”, escribió Gómez en la publicación, motivo por el cual provocó cientos de comentarios entre sus más de cinco millones de seguidores.

“¿Quién fuera dedo?”, “Mamacita” y “Divina” son algunos de los mensajes que recibió la estrella porno que últimamente ha dado mucho de qué hablar por estar buscando nuevas candidatas para su estudio webcam XXX.

