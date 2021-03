Video grabado con un dron impresionó al director de ‘Guardianes de la Galaxia’

Jay Byrd Christensen ha sido mencionado mucho en redes sociales luego de que uno de sus trabajos de viralizara.

Este piloto de drones realizó un espectacular video en un local de bolos de Minneapolis, sin saber lo que le esperaba.

Su video ha llamado la atención de muchas personas en Hollywood, entre ellos el director James Gunn.

Las imágenes empiezan con el dron descendiendo de una parte alta, entra al local y graba todos detalles del lugar.

Video grabado con un dron llama la atención de James Gunn

El video, titulado Right Up Our Alley, fascinó al director de Guardianes de la Galaxia y le ofreció trabajo.

Así lo dejó claro en un tweet, donde expresó que quería a la gente detrás del video en el rodaje de ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’, en Londres.