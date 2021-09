Como película de zombis: lamentable video muestra los efectos de las drogas en EE.UU.

Un nuevo video difundido a través de Twitter causó gran conmoción en redes sociales, donde se evidenció la situación que se vive en Kensington, Filadelfia, en Estados Unidos.

Las imágenes publicadas muestran cómo un gran número de personas transitan por las calles bajo estado de drogadicción, algunas de ellas acostadas sobre viejos muebles sin poder reaccionar y otras consumiendo estupefacientes.

Con el video los ciudadanos muestran cómo es el entorno en aquella zona de la ciudad, donde la ausencia de la policía permite a las personas drogarse en las calles ante la mirada de los transeúntes que caminan por el lugar sin problema alguno.

Según el video publicado en el canal de YouTube kimgary, las imágenes son el reflejo de “los delitos violentos y el abuso de drogas en Filadelfia”, además de “la tasa de delitos violentos de la ciudad es más alta que el promedio nacional y otras áreas metropolitanas de tamaño similar.”

Según la misma fuente, en el 2021 se disparó la tasa de muertes y drogadicción en aquella parte de Estados Unidos:

“El número de muertes por sobredosis de drogas en la ciudad aumentó en un 50% de 2013 a 2015, con más del doble de muertes por sobredosis de drogas que muertes por homicidios en 2015.”

Asimismo, la fuente apunta que que la tasa de delitos que se reportan en Kensington es una consecuencia del alto consumo y venta de drogas.

Además, en las calles también se evidencia el consumo del fentanilo, un narcótico que se usa como analgésico y anestésico, el cual es 50 veces más poderoso que la heroína y 100 más que la morfina.

While we were screwing around in Afghanistan they turned Philadelphia into this pic.twitter.com/sIj5Em51zn

— Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) September 5, 2021