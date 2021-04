Docente fue despedida por las fotografías que comparte en redes sociales

Yeimy Ilias es una profesional en contaduría pública que se volvió tendencia en internet al contar la historia de su despido como docente de una universidad por las fotografías que sube a sus redes sociales. Según relató la barranquillera en el programa ‘Lo Sé Todo’, la institución decidió despedirla por ser “demasiado informal”.

Mire también:

Esta mujer comparte en sus redes sociales diferentes fotografías con ajustados atuendos y vestidos de baño que no dejan mucho a la imaginación. Sin embargo, ella afirmó que eso no tiene nada qué ver con su profesión, ya que después del anterior despido, Yeimy igual pudo conseguir trabajo como profesora.

“Mis estudiantes me respetan mucho. Ellos se quedan con lo que muestro en clase y de pronto le podrán dar un ‘me gusta’ a mis fotos porque les gusta como me veo en vestido de baño. (…) Una red social no nos debe quitar la formación a los profesionales”, manifestó Ilias.

Le puede interesar:

Acá están algunas de las fotografías de la docente:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yeilu (@yeilu21)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yeilu (@yeilu21)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yeilu (@yeilu21)