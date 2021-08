Graban indignante transformación de familia que fingía tener niña discapacitada para pedir limosna

El video que sirvió como denuncia fue publicado en redes sociales, donde muestran claramente cómo una mujer disfraza a su hija para fingir que tenía una discapacidad y así poder pedir limosna en la calle.

La grabación se realizó en Lagos del cacique, en Bucaramanga, y se escucha como el denunciante contextualiza de la situación antes de abordar a la mujer, quien estaba vistiendo a su hija y obligándola a sentarse en una silla de ruedas.

La persona que realizaba la denuncia con la grabación no podía creer lo que estaba grabando:

“Esto no puede ser así. Yo no me aguanto esta vaina. Cómo así que ayúdeme por favor si yo las vi llegar bien, todo normal”.