Diamante Eléctrico estrena ‘Suéltame, Bogotá’, su más reciente sencillo

Durante este miércoles, Diamante Eléctrico reveló en exclusiva en The Rock Show de Radioacktiva su más reciente sencillo denominado ‘Suéltame, Bogotá’, el cual hace parte de ‘Mira Lo Que Me Hiciste Hacer’, el sexto álbum de estudio de la banda.



La canción habla de lo que parece ser un amor tormentoso de esos que a veces toca dejar ir. Sin embargo, lo que llama la atención de la letra del sencillo son las múltiples referencias a Bogotá como el barrio Chapinero, ‘la 15’ y demás aspectos y sectores reconocidos por los capitalinos que también se pueden ver en el video oficial.

Una empanada y un payaso son los protagonistas del video, quienes recorren las calles de Bogotá en medio de la locura y la fiesta, cansados de lo que diariamente viven en la capital.

El nuevo álbum, que será lanzado este 11 de febrero a medianoche, está compuesto de once canciones, entre las que se incluye un cover de ‘Everybody Wants to Rule the World’ de Tears For Fears, pero en versión español.

Acá está el video oficial de ‘Suéltame, Bogotá’ de Diamante Eléctrico: