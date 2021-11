Descubrió a su esposa siéndole infiel y ofreció parqueadero al amante para una próxima oportunidad

El caso que se conoció en Reino Unido, donde una hombre encontró a su esposa teniendo relaciones sexuales con el amante, le dio la vuelta al mundo gracias a la actitud que tomó el sujeto frente a la incómoda situación.

Según medios locales, el esposo encontró a la mujer en la misma cama donde por años han compartido su matrimonio, una historia de traición que cada vez se vuelve más cruda por los detalles.

Sin embargo, para el esposo no fue tan grave la situación, de hecho se tomó su tiempo para poder escribir una carta al amante de su esposa, a quien decidió no interrumpir en su encuentro íntimo.

la historia que se conoció a través del Reddit cuenta como el sujeto entró a su casa y se dio cuenta de la situación, así que en lugar de armar una escena de celos, tomó papel y lápiz para escribir una carta.

“¡Llegué a casa y mi pareja estaba en la cama con otra persona! ¿Creen que he dado con el tono correcto?”, contó en la apertura del escrito.

“Hola. Solo quería hacerte saber que te estás acostando con alguien que está casada y no estamos en una relación abierta, así que no deberías estar haciendo cosas sucias con ella. Entiendo que te sientas solitario a veces, así que no me importa que vengas a tomar una cerveza de vez en cuando mientras estoy fuera, pero en el futuro podrías avisarme para que pueda mover mi carro para que puedas estacionar, por favor, saludos”, se lee en el escrito.