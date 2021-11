Deftones Cannabis, el nuevo proyecto de la banda liderada por Chino Moreno

Para nadie es un secreto que diferentes artistas o bandas alrededor del mundo han lanzado sus propias marcas de cerveza, tequila, whisky, comida u otros productos para sus fieles fanáticos.

La banda de un metal Deftones anunció recientemente en sus redes sociales su nueva línea de marihuana junto la marca californiana Golden Barn, que produce cannabis extraído con CO2.

Mire También: Paul McCartney y Ringo Starr: impactados con lo que vieron en Get Back

Passenger Box se llama el producto que ofrecerá la banda, el cual contiene flores, comestibles, concentrados de cannabis y vapes.

“A lo largo de nuestra carrera, ha sido una misión constante ofrecer a nuestros fans productos de calidad. Ya sea música, cerveza o tequila, dedicamos el tiempo, el cuidado y el esfuerzo necesarios para asegurarnos de que estamos entregando al mercado mercancías que han sido minuciosamente examinadas por todos nosotros. El siguiente paso obvio en esta progresión es el cannabis. En un futuro próximo, lanzaremos varios productos diferentes en esta vertical a través de @GoldenBarnco2, y estamos encantados de desvelar el primero: The Passenger Box. 9 lugares que tienen nuestra línea de cannabis en stock hoy en California. Se distribuirán más en todo el estado en la siguiente semana. Estén atentos”, fue el mensaje con el que la banda les comunicó a sus fans su nuevo y llamativo producto.

Introducing The Passenger Box. Follow https://t.co/TC8UJTOfRQ to find the 9 locations that have our cannabis line in stock today in California. More will be distributed throughout the state in the following week. pic.twitter.com/yj8lK8sibn

— Deftones (@deftones) November 24, 2021