DC Comics revela el primer tráiler de ‘Injustice’, su nueva película animada

DC Comics y Warner Bros. Animation revelaron el tráiler oficial de ‘Injustice‘, la primera película animada del legendario estudio de superhéroes, la cual será lanzada en formato físico y digital el próximo 19 de octubre de 2021.

Como se puede evidenciar en el primer adelanto, el filme está inspirado en el videojuego homónimo de NetherRealm, los creadores de Mortal Kombat, y contará con algunos de los personajes estrella de la saga de superhéroes como Batman, La Mujer Maravilla y Superman, quien intenta tomar el control de la humanidad después de la muerte de Lois Lane. Además, también se puede ver la participación del Joker junto a su amada Harley Quinn.

“Inspirado en Injustice: Gods Among Us, el popular videojuego de NetherRealm Studios y la novela gráfica de DC más vendida basada en el videojuego, Injustice: Gods Among Us: Year One de Tom Taylor, la película animada de Injustice se encuentra un mundo alternativo enloquecido, donde el Joker ha engañado a Superman para que mate a Lois Lane, enviando al Hombre de Acero a un alboroto mortal. Desquiciado, Superman decide tomar el control de la Tierra por el bien de la humanidad. Decidido a detenerlo, Batman crea un equipo de héroes que luchan por la libertad de ideas afines. Pero cuando los superhéroes van a la guerra, ¿podrá sobrevivir el mundo?”, se lee en la sinopsis oficial de la cinta.

Este es el primer tráiler de ‘Injustice’ de DC Comics: