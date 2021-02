Dave Grohl comparte las canciones que los papás deberían poner a sus hijos en casa

Aparte de ser uno de los frontman más importantes en la actualidad, Dave Grohl también asume su rol, de papá como se debe, y quien más que su hija Violet Maye para dar fe de ello, ya que con 14 años ha disfrutado del conocimiento musical de su padre para aplicarlos a su carrera que hasta ahora comienza.

Por eso los consejos musicales de Dave son de gran importancia, y más cuando hace recomendaciones musicales a los padres para que lleven a sus hijos por el camino del buen gusto musical.

Foo Fighters founder, Dave Grohl told #BBCBreakfast which three albums he would recommend children listen to as a music home schooling lesson 🎸👇

More here: https://t.co/ijVFErHxYB pic.twitter.com/1EUblfZHI5

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) February 8, 2021