Damon Albarn presenta su nuevo tema en solitario ‘The Tower of Montevideo’

Durante la mañana de este viernes, Damon Albarn lanzó su nueva canción en solitario “The Tower of Montevideo”, la cual hace parte del proyecto discográfico que presentará el próximo 12 de noviembre.

Bajo el nombre ‘The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows‘, el músico británico sacará a la luz las once canciones en las que estuvo trabajando durante el confinamiento por covid-19, en las que ahonda en temas como la fragilidad, la pérdida, el surgimiento y el renacimiento.

El reciente tema que estrenó el cantante está inspirado en el Palacio Salvo, un rascacielos histórico de Montevideo, Uruguay, que se inauguró durante 1928. Este edificio fue uno de los tantos lugares que visitó cuando estuvo en Sudamérica, viaje que le dejó una cantidad de recuerdos que revive con melancolía en la canción.

“Explora la maravilla melancólica de Albarn en esta parte de América del Sur, donde el Río de la Plata se encuentra con el Atlántico, un lugar que él ha descrito como ‘familiar y absolutamente de otro mundo’”, es así como se describió “The Tower of Montevideo” en la plataforma de YouTube.

Semanas atrás el famoso vocalista de Gorillaz presentó “Royal Morning Blue”, “Particles”, “Polaris” y “The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows”, otros de los temas que conforman su nuevo disco.