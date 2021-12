¿Cuánto dinero ganó Tom Holland por ‘Spider-man No Way Home’?

Tom Holland es uno de los actores con más proyección de los últimos años. Desde sus inicios en ‘Lo Imposible’, hasta su primera actuación como Spider-man, el británico se ha sabido ganar el corazón de los fanáticos.

Holland tiene todo lo que pide Hollywood en este momento, el actor tiene una personalidad que atrapa, es ingenuo y un poco torpe. Además, un gran talento que lo hace sentir cercano al público.

Con tres cintas del hombre araña y su aparición en ‘Avengers’, el joven actor gana cada vez más reconocimiento y esto se ve reflejado en su sueldo.

El sueldo de Tom Holland ha ido aumentando con su popularidad, de acuerdo con Play with Money, ganó $250 mil dólares por aparecer en ‘Capitán América: Civil War’; $500 mil por ‘Spider-Man: Homecoming’; $1.5 millones por ‘Spider-Man: Far From Home’ y $3 millones por ‘Avengers: Endgame’.

El sueldo que recibió Tom Holland por esta última película de Spider-man incrementó y según ‘Daily News Catcher’ habría sido la módica suma de 4 millones de dólares.