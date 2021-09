Conor McGregor casi se va a los puños con Machine Gun Kelly en los VMAs

El pasado 12 de septiembre se llevaron a cabo los reconocidos MTV Video Music Awards, que tuvieron lugar en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York. No obstante, la noche se volvió noticia no solo por las participaciones de los artistas, sino también por una pelea que protagonizó la estrella de la UFC, Conor McGregor, y el rapero Machine Gun Kelly.



Mire también: VIDEO: vendedora se quita el tapabocas para inflar bolsas de algodón de azúcar

De acuerdo con algunas declaraciones para el portal TMZ, al parecer el luchador le pidió una fotografía al novio de Megan Fox en la alfombra roja del evento. Sin embargo, aparentemente MGK se negó a hacerlo, y posteriormente empujó a Conor, lo que ocasionó que se derramara su bebida encima.

Ante el incidente, algunos asistentes manifestaron que el luchador le tiró el líquido restante de su vaso al rapero y a su novia, lo cual aparentemente provocó la pelea.

Según informó el medio Page Six, las fuentes del acontecimiento expresaron que ambos famosos tuvieron que ser separados, ya que supuestamente McGregor estaba listo para “lanzar puños”, por lo que seguridad tuvo que retenerlo y proteger a Machine Gun Kelly y Megan Fox.

Finalmente, las celebridades no alcanzaron a irse a los golpes, pero la escena quedó plasmada en múltiples videos que se volvieron virales en redes sociales.

Le puede interesar: ‘Hawkeye’: Marvel revela el primer tráiler de la nueva serie para Disney+

Después del inicidente, la estrella de la UFC declaró al respecto: “Solo peleo con verdaderos luchadores… La verdad es que no peleo con pequeños raperos blancos de vainilla… no sé nada de él excepto que está con Megan Fox”.

Conor McGregor throws a drink at MGK on the red carpet (via ig:laurademytrk) pic.twitter.com/H0naCNbMta

MGK & McGregor going at it at the VMA’s pic.twitter.com/MNCtgkJdIw

— MMA Gone Wild🥋 (@mmagonewild) September 13, 2021