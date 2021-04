Concierto de metal en Nueva York desata polémica al citar más de 2 mil personas

El Tompkins Square Park de Manhattan, Nueva York, fue el lugar que reunió a un centenar de metaleros el pasado 24 de abril, donde se llevó a cabo un concierto que abrió investigaciones por las medidas que dicta el país americano para superar el Covid-19.

Rockactividad

Los videos y las fotografías que se compartieron a través de redes sociales muestran la multitudinaria cita que organizó Black N’ Blue Productions mientras las bandas locales de hardcore se subían al escenario para dar brindar sus shows.

To ⁦@NYCMayor⁩ and ⁦@NYCMayorsOffice⁩ ⁦@NYCParks⁩ . Why would you issue a permit to have hundreds of maskless people listen to music in tompkins square park? We are trying to recover from #covid not have a super spreader event! pic.twitter.com/Yxi3vr8GpO

— Harvey Epstein 哈維 D. 艾普斯汀(男) (@HarveyforNY) April 24, 2021