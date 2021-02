Colombiana quiso pasar de bilingüe en Caso Cerrado y la Dra Polo la echó

El video que se volvió viral en redes sociales muestra un fragmento de la escena de Caso Cerrado, justo cuando una actriz colombiana llegó al estrado de la Doctora Polo, quien es la protagonista de su programa.

La escena muestra cuando la doctora le da ingreso a una joven, quien supuestamente hace parte del caso a resolver, sin embargo, la actriz llegó hablando inglés, algo que no fue del agrado de la abogada.

Ante su salud, “Hello, good afternoon”, la abogada de una vez sentenció su idioma y le advirtió que ahí no se hablaba en inglés.

“Aquí tú hablas en español, este es un programa en español, aquí se habla en español. Aquí nosotros no ponemos letreritos, no te hagas la cómica, háblame español, hablas español o te vas”.

Pese a que la joven aseguró que su nacionalidad era colombiana, siguió exponiendo su caso en Inglés, por lo que la doctora siguió con el regaño.

“A mí no me vas a hacer reto, no me interesan tus retos cochinos, estúpidos e idiotas. El que habla dos idiomas se llama bilingüe, el que habla tres le dicen trilingüe y ¿sabes cómo le dicen al que habla uno? Americano y tú no eres americana, eres colombiana, lo que te corre en esa sangre es Colombia”.