Mi momento ha llegado: cafetería hace descuentos a sus clientes más feos

Para la cafetería/Bar Avenida 55, ubicada en Logroño, España, ser feo no es un pecado, es un beneficio. Según usuarios de redes sociales que visitaron el lugar, el ser “bruscos de cara” les trae descuentos en sus facturas.

Más noticias

“Descuento por feo” es la particular norma que maneja el establecimiento para incluir a sus clientes, quienes mostraros sus recibos en redes sociales, donde efectivamente existen promociones y descuentos por ser “desagraciados”, como dicen algunos comentarios.

Como evidencia de las extrañas promociones, el usuario de Twitter @JustBarboza reveló la promoción mostrando la factura, donde se hace referencia al descuento.

Más noticias

“Les voy a confesar algo, la verdad no me gusta el café con leche porque la única vez que me pedí uno, cuando revisé la factura, noté que me hicieron un descuento solo por estar feo. Cara pensativa”.