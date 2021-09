Avión voló entre rascacielos de Australia y trajo recuerdos del 9/11

Un avión de la Real Fuerza Aérea Australiana voló a baja altura entre los rascacielos de Brisbane, Australia, dejando a sus habitantes y espectadores sorprendidos.

Se trata de un Boeing C-17a, el cual fue grabado mientras hacía las maniobras a plena luz del día. Mike Sington, ejecutivo de NBC, publicó en su cuenta de Twitter el momento en el que el avión hace los movimientos.

“No, no, no, simplemente no. Jet de la Real Fuerza Aérea Australiana atraviesa los rascacielos del centro de Brisbane, a propósito”, escribió el ejecutivo en Twitter. “Fue un ensayo para un espectáculo aéreo, lo que provocó flashbacks inmediatos del 11 de septiembre”, agregó Sington.

No, no, no, just no. Royal Australian Air Force jet weaves through the skyscrapers of downtown Brisbane, on purpose. It was a rehearsal for an air show, causing immediate flashbacks to 9/11. pic.twitter.com/oR8NwIW5Yp

— Mike Sington (@MikeSington) September 24, 2021