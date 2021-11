Así se vería el Apple Car, el primer vehículo de la empresa tecnológica

A pesar de que la compañía tecnológica Apple no ha revelado información sobre la posible creación de un auto, diferentes imágenes de lo que podría ser el diseño de un vehículo de la empresa de Steve Jobs han aparecido en Internet.

De acuerdo con el portal tomsguide, Vanorama, empresa que utiliza patentes 100% autorizadas por Apple, presentó unos renders de lo que sería el Apple Car, el primer auto del gigante tecnológico.

En las imágenes compartidas, no se ven un diseño muy prometedor, pero recordemos que solo se trata de unos renders de un auto que a la final no se sabe si se está construyendo o no.

Las fotos filtradas muestran un auto diseñado de forma minimalista, libre de bordes, botones y texturas propios de una pantalla de iPhone.