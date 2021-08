Ahora sí: Marvel revela el tráiler oficial de ‘Spider-Man: No Way Home’

Después de que se filtrara el primer adelanto de ‘Spider-Man: No Way Home’, una de las películas más esperadas de Marvel por la participación de varios actores de anteriores entregas, finalmente el estudio cinematográfico reveló el tan esperado teaser tráiler, que confirma muchas de las teorías sobre el filme.

En primer lugar se pudo evidenciar la participación de Tom Holland y Zendaya como protagonistas principales, quienes nuevamente le darán vida a ‘Peter Parker’ y ‘MJ’. Además, se confirmó la presencia de Benedict Cumberbatch como el legendario ‘Doctor Strange’, al igual que la de Alfred Molina como el recordado villano ‘Dr. Octopus’, y, posiblemente, la de Willem Dafoe como ‘Duende Verde’ y Jamie Foxx como‘Electro’.



Al parecer, los sucesos de la película tendrán lugar justo después del final de ‘Spider-Man: Far From Home’, cuando ‘Mysterio‘ le reveló al mundo entero la verdadera identidad de ‘Spider-Man’: Peter Parker. Por tal motivo, el superhéroe arácnido recurrirá a ‘Doctor Strange’ para que le ayude a solucionar el problema, sin embargo no todo saldrá como lo planearon, ya que ambos abrirán la puerta al Multiverso.

Mire acá el tan esperado tráielr de ‘Spider-Man: No Way Home’: