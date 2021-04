Ay vamos… ¡No! ‘Ahí Vamos’ de Gustavo Cerati

El que no conoce a Dios a cualquier santo le reza. Hace algunos años el mundo se dedicaba a alabar un disco que contenía (por pura estrategia de marketing) un error ortográfico en su título. En esa época de manera callada y muy personal pensaba… “Si en verdad un disco como el ‘Ahí vamos’ (escrito de forma correcta) hubiese llegado a distintos lugares del planeta como pasó con el ‘Ay vamos’ ¿Qué podría haber pasado con el rock latino por fuera de Latinoamérica?”

Lo que había rasguñado Soda Stereo, era un camino por explorar. Ser reconocidos en países angloparlantes había sido el suceso para la música que salía de las entrañas del tercer mundo, y que a mis 15 años pensaba era un camino que en ese momento y de forma solitaria solo podría emprender Gustavo.

Han pasado 15 años ya del ‘Ahí Vamos’ y ahora tengo el doble de edad. Gustavo no está, pero con ese álbum me dio el gusto de volverlo a oír haciendo tronar su guitarra de forma majestuosa. Sé que es una sensación generalizada de todos los fanáticos de Soda que apenas se iban sumando y empezaban a apreciar la carrera de solista de Cerati.

Un disco donde las guitarras volvían a ser el hilo conductor de la música (Gloria al dios del rock). “El Rock and roll sin guitarras no existe”, dice Juan Kiss, y hasta ese 2006 yo pensaba lo mismo. Cerati tenía su esencia rockera intacta, y para trabajar el disco, que mejor que convocar a su amigo de confianza, guitarrista respetado, productor incansable y uno de esos genios que merece un mayor reconocimiento de su trabajo. Richard Coleman, que completaba ese combo perfecto que dio la vida a un disco que reconocemos hoy como uno de los mas importantes de la historia del rock latino.

Si uno piensa cuántas veces ha respondido a preguntas tan normales en una conversación como lo son ¿Cómo estás? O ¿Cómo va todo? Con una respuesta que muestra normalidad, pero esconde un caos interior como lo es “Ahí Vamos” uno esta cerca de la sensación de Cerati al grabar el álbum. Una separación, un abandono, un corazón roto, la crítica y los fans destrozando parte de su trabajo, problemas de salud, etc. (puede insertar aquí sus sensaciones) la lista sería interminable. Tal vez esa sensación tan humana y generalizada creo un proceso de identificación acertada entre el disco y el público. Entendimos la esencia tan humana de una estrella de la música a través de nuestra propia carne.

Disfrute del disco en el siguiente Playlist y si tiene tiempo. Siga leyendo más abajo…

Ya que hizo o no un recorrido musical por el disco, ahora puede entenderme cuando le escribo que es una montaña rusa completa, lo lleva hasta el primer pico en las primeras 4 canciones, qué canción es ‘La Excepción’, lo baja hasta el casi infierno que puede ser su propia cabeza con ‘Adiós’, lo sube de nuevo y lo destroza una vez más con ‘Crimen’. Esa última tiene una historia bien interesante contada por Tweety Gonzalez productor del disco. El cuento era así: Tweety trabajo con Cerati en un álbum en el que ambos produjeron algunas canciones para Shakira. Ese disco fue el ‘Fijación Oral Volumen 1’, donde también estuvo Rick Rubin, una junta increíble. Gustavo había compuesto parte de ‘Crimen’ y se la había mostrado a Tweety y dijo, “Hablaré con Shakira para que ella la cante y la incluya en el disco”.

La oposición no se hizo esperar y Gustavo decidió dejarla entonces en veremos, en calentamiento. ¿Cómo le sonaría a nuestra Shak semejante canción? Seguro bien, “pero las cosas pasan por algo”, y esa frase se convirtió en el escudo de Cerati en las entrevistas que le hicieron seguidas al lanzamiento del disco, refiriéndose a los invitados, a la forma en la se grabó, como se demoró más de 10 meses en hacerlo realidad.

¿Cuál es su canción favorita del disco? Contéstelo en los comentarios a esta nota. ¿Quiere saber cuál fue la favorita de Cerati de 'Ahí Vamos'? Pille esto:

Del recorrido del álbum me quedan varias anotaciones, empezando con la que vale la pena oírlo, COMPLETO. Que cada quien tiene una canción favorita del álbum y también es respetable darle y darle una y otra vez a su favorita; eso sí, a alto volumen. Que lo que planteaba al principio de este artículo de llevar el rock latino a países angloparlantes también se logró. La gira de 'Ahí Vamos' llevó a Cerati a tocar en Londres.

Cumplía el disco la misión que yo había pensado moría con Soda, y también una conclusión que a mi parecer inmortaliza el disco. Esa es, que las frases imponentes de algunas canciones del álbum se quedaron en estados de redes sociales para describir nuestras sensaciones a través de las que sintió Gustavo y todo su staff a la hora de grabar y componer ‘Ahí Vamos‘.

Frases como “Vamos despacio, para encontrarnos”, “Sí adelante, no me hagas caso, a veces no puedo con la soledad”,” Quiero ser suave para evitar tu dureza” y “Poder decir adiós es crecer” (Que de hecho no es de Gustavo, es de Benito que compuso gran parte de la letra de ‘Adiós’), las veremos durante años y años a través de las publicaciones de nuestros amigos, conocidos y familiares. Respondiendo al ¿Cómo estás? Con un “Ahí Vamos” como lo hizo uno de nuestros grandes referentes musicales hace 15 años ya con su álbum.