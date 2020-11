‘You 3’ ya está en etapa de rodaje y revelan la primera imagen del set de grabación

Netflix confirmó que la tercera parte de You ya está en etapa de rodaje, como lo reveló a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía de de su protagonista, Penn Badgley, quien da vida al protagonista de la serie, Joe Goldberg, y que muestra cómo el rodaje respeta todas las normas de bioseguridad.

Si bien el protagonista de la imagen fue Penn, la distancia y la seguridad también son de gran importancia en el set de grabación de la tercera parte de la serie, esto gracias al tapabocas que luce el actor, el cual dice “hello You”.

We recommend you stay at least 6 feet from Joe Goldberg at all times.

YOU Season 3 is back in production. pic.twitter.com/ijti25tPFk

