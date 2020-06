Twitter: ¡Ya se pueden grabar y tuitear mensajes de voz!

La red social Twitter a través de los años ha realizado cambios en su estructura para hacer que la interacción entre sus usuarios y la forma en la que expresan sus ideas mejore.

Twitter a incluido, fotos, gifs, caracteres extra y ahora presenta la nueva opción de enviar notas de voz, que irán acompañadas de texto.

Si un usuario desea enviar un trino de voz a través de la red social, debe crear un Tweet, seleccionar el icono de ondas de sonido y empezar a grabar el mensaje que se desee, que no dure más de 140 segundos.

Si se desea dejar un mensaje más largo que 140 segundos, el usuario podrá hacerlo, pero se creará otro tweet, generado un Hilo de forma automática.

Inicialmente, la función de enviar mensaje de voz de Twitter solo estará disponible para IOS y para ciertos usuarios, sin embargo, en las próximas semanas se podrá hacer desde cualquier teléfono.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!

Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD

— Twitter (@Twitter) June 17, 2020