WhatsApp: ¿Cómo silenciar los chats para siempre?

La opción de ‘silenciar‘ chats en WhatsApp es una de las más utilizadas en la aplicación para evitarse la constante llegada de notificaciones, sobre todo de los grupos, a los dispositivos móviles.

Anteriormente, la aplicación permitía silenciar los chats por 8 horas, 1 semana o 1 año; pero ahora, según afirmó WhatsApp en su cuenta oficial de Twitter, se podrá hacerlo para siempre.

¿Cómo hacerlo?

Para silenciar los chats de WhatsApp indefinidamente se debe seguir el mismo proceso que se hacía anteriormente, es decir, seleccionar el contacto o el chat que al que se le quiere aplicar esta opción; posteriormente dar clic en la pestaña de ‘Silenciar‘ y allí seleccionar la parte que dice ‘Siempre‘.

You can now mute a chat forever 🤫 pic.twitter.com/DlH7jAt6P8

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) October 23, 2020