Video: impactante lesión de un luchador al intentar hacer una maniobra en el ring

En los últimas días, ha circulado en redes sociales una impactante grabación en la que se puede apreciar el momento exacto en que un luchador se rompe las dos piernas, al saltar desde la segunda cuerda del ring.

El protagonista de este desafortunado accidente es Justin, un luchador aficionado de Delaware, Estados Unidos, que al tratar de hacer un salto giratorio, terminó doblando sus rodillas hacia atrás y rompió por completo sus extremidades inferiores.

Según informó el medio RT, el hombre se encontraba en un evento de luchadores aficionados organizado por sus amigos en la ciudad de Newark y tras su fuerte lesión, fue llevado de inmediato al hospital, donde tuvo que someterse a varias cirugías.

Aunque por el momento el hombre se encuentra estable, los médicos manifestaron que tendrán que intervenir nuevamente la pierna izquierda del luchador, además, informaron que se está contemplando la posibilidad de amputar esta extremidad debido a la gravedad de su lesión.

Por otro lado, la prometida de Justin, Ashley, tuvo que crear una campaña en GoFundMe con el objetivo de recaudar 200.000 dólares y así cubrir los gastos de todos los procedimientos del luchador, ya que este no cuenta con un seguro médico. No obstante, la mujer aseguró que ninguna cantidad de dinero logrará reparar el daño emocional y las secuelas que dejó el terrible accidente.

