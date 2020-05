Video de enfermeras recreando baile africano de la muerte genera polémica en redes

Un nuevo TikTok se volvió viral en redes sociales, pero es vez no fue por su popularidad creativa, o eso fue lo que dijeron los internautas que se sintieron ofendidos después ver como un grupo de enfermeras recrearon el denominado “baile de la muerte” de los africanos que cargan a un difunto con destino a su entierro.

El video generó rechazo de parte de quienes aseguran que el COVID-19 “no es un tema gracioso”, pues ya supera las 233.000 víctimas mortales a nivel global.

The corona tik tok nurse videos cannot get any wor… pic.twitter.com/vVNjbX5cNm

