Vicentico en entrevista con Radioacktiva

Desde su casa, el músico argentino Vicentico, conocido por ser la voz principal y el frontman de Los Fabulosos Cadillacs, se conectó con Julio César Escovar y Camilo Ramírez para hablar del proceso creativo de su próximo trabajo discográfico que iba a ser lanzado en abril, pero que por la pandemia generada por el coronavirus tuvo que ser postergado.

Vea También: Enrique Bunbury en entrevista con Radioacktiva

El próximo álbum del argentino, sucesor de ‘Último acto’ de 2014, que se terminó de grabar justo unos días antes de que empezará la cuarentena, cuenta con una canción titulada ‘No tengo’, que es la traducción libre de ‘Ain’t Got No, I Got Life’, una de las canciones más icónicas de Nina Simone.

Recordemos que el año pasado Vicentico nos dejó escuchar y ver el video de ‘Freak’, otro adelanto del próximo álbum que sin duda mostrará otra faceta musical de la voz de una de las bandas más grandes del rock argentino.

Aquí la entrevista completa: