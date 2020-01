Y con ustedes… las canciones que más sonaron en la radio de EE.UU. en la década

Con el 2020 no solo llega un nuevo año, también un sinnúmero de datos que caen perfectamente con la nueva década y como no, la música es lo que más nos sorprende con algunas revelaciones, y esta vez tiene que ver con la radio estadounidense.

Lo que generó más curiosidad es que las canciones que hacen parte del listado fueron lanzadas en la maravillosa época de los 90’s y dejó al grunge como el género que ocupa las primeras posiciones.

Nirvana – “Smells Like Teen Spirit”

Alice In Chains – “Man In The Box”

Nirvana – “Come As You Are”

Stone Temple Pilots – “Plush”

Pearl Jam – “Even Flow”

The Offspring – “Self Esteem”

Nirvana – “Lithium”

Metallica – “Enter Sandman”

Soundgarden – “Black Hole Sun”

