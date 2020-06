Unas llegan, otras se van: las producciones que se despiden de Netflix en junio

Con la llegada de un nuevo mes muchos celebran las producciones con las que Netflix renueva su catálogo, más en estos tiempos en los que debemos permanecer en casa y los usuarios de la plataforma se mantienen pegados a la pantalla disfrutando de series, películas y documentales.

Pero así como algunas producciones llegan, otras se van, así que preste atención las fechas en en las que se despiden de Netflix en junio:

03 de junio

Dios no está muerto 3

09 de junio

Mad Men (desde la primera hasta la séptima temporada)

22 de junio

Tarzan

24 de junio

Avengers: Infinity War

29 de junio

The Day My Butt Went Psycho! (temporada uno y dos)

30 de junio

21 blackjack

Center Stage

Click

Ferris Bueller’s Day Off

Ghost Rider

El Origen

Scary Movie