Tuitero revela teoría conspirativa de cómo el Capitán América pronosticó el COVID-19

Con la llegada del coronavirus algunos tienden buscar explicaciones de su inesperada aparición y de paso cómo casualmente encuentran relación del brote con algunas escenas de películas que se estrenaron años atrás.

Lo que llaman las teorías conspirativas o conspiranóicas que defienden a capa y espada y sobre toda opinión en redes sociales. Este fue el caso del Capitán América: el primer Vengador, la película que se estrenó en el año 2011, y que según un tuitero, pronosticó el coronavirus en aquel entonces.

En la escena podemos recordar a Steve Rogers (Chris Evans) en el Times Square de Nueva York, mítico lugar y lleno de publicidad, donde atrás suyo, precisamente, hay un cartel de la cerveza Corona y al lado una figura que se parece al coronavirus, lo que parece ser una explosión de juegos artificiales.

A friend who’s fully into the covid conspiracies sent me this post that says Captain America predicted the coronavirus outbreak in 2011, and while its obviously bs, I started fixating on that circled image on the right. pic.twitter.com/N4XywDTZEx

— William Mullally 🚮 (@whmullally) June 11, 2020