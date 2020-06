Travis Barker realiza cover de Rage Against the Machine

Travis Barker, el baterista de 44 años de Blink-182, ha unido fuerzas con Machine Gun Kelly (MGK), para otra gran colaboración musical.

Esta vez, los dos artistas han realizado un cover del himno de protesta de Rage Against the Machine en 1992, ‘Killing in the Name’, en solidaridad con las recientes protestas de Black Lives Matter, desencadenadas por el asesinato de George Floyd el mes pasado, a manos de la policía de Estados Unidos.

Machine Gun Kelly, nacido como Colson Baker, empieza su camino recién descubierto como músico de rock al cantar la canción de la banda liderada por Tom Morello y Zack de la Rocha.

‘Killing in the Name’ exige no solo el fin de la brutalidad policial sino también el racismo sistémico que se ha apoderado de las calles del país norteamericano.

En la canción, los oficiales de policía son comparados con frecuencia con miembros del Ku Klux Klan, el grupo de odio supremacista blanco estadounidense.

Aquí el video del cover de Travis Barker y Machine Gun Kelly: