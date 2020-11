The Umbrella Academy confirma su tercera temporada

La familia de superhéroes perteneciente a la Academia Umbrella estará de vuelta, tal y como lo confirmó Netflix en sus redes sociales, anunciando que los siete personajes contarán con una tercera parte.

La serie original del servicio streaming llegó a la plataforma en el 2019 con su primera temporada, una versión que llegó a la pantalla basada en el cómic de Gerard Way, el integrante de My Chemical Romance.

Al principio de la historia conocimos al elegante y sutil Sir Reginald Hargreeves, quien reclutó a sus hijos y los preparó durante años para que salvaran al mundo de toda amenaza el The Umbrella Academy.

En julio de 2020 la aventura continuó con la llega de la segunda temporada, donde los integrantes de la academia emprenden la búsqueda de su padre en el pasado, descubriendo un sinnúmero de secretos que guardaba Sir Reginald, por esta razón la historia terminó dejando una nueva temporada abierta.

De esta manera es como Netflix confirmó que la tercera parte de The Umbrella Academy comenzará grabaciones en febrero del 2021, compartiendo la imagen del icónico paraguas de la academia y el número 3.

Oh my god! We're back! Again! It's official. Production for S3 of The Umbrella Academy begins in February pic.twitter.com/tZxyezzCOc

— Umbrella Academy (@UmbrellaAcad) November 10, 2020