The Haunting of Bly Manor: revelan terroríficas imágenes de la secuela de The Haunting Of Hill House

Para los amantes del terror y el suspenso, The Haunting Of Hill House fue una de las series del catálogo de Netflix que llenó las expectativas a quienes les gusta vivir con los pelos de punta, y es que la historia de la familia Crain no solo marcó a sus integrantes, también a quienes no pudieron dormir después de ver cada uno de los capítulos.

Esta producción contará con una segunda parte, la cual llevará como nombre “The Haunting of Bly Manor”, y aparte del nombre, Netflix ya reveló más detalles de la secuela, aparte de la escalofriante frase “Hasta entonces… mira debajo de la superficie”.

La segunda entrega tendrá nuevos rostros, como T’Nia Miller, Catherine Parker, Rahul Kohli, Benjamin Evan Ainsworth, Amelie Smithy Amelia Eve, y al igual que su primera parte, el argumento se basará en la casa, pues los inquilinos comienzan a sospechar que está embrujada debido a extraños sucesos que comienzan a presenciar.

A través de su cuenta de Instagram Netflix reveló nuevas imágenes de los protagonistas que llegarán a la secuela ahora titulada “The Haunting of Bly Manor”.