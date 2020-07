Talentoso joven se vuelve viral y logra ser visto por el presidente ejecutivo de Disney

Un talentoso joven llamado Julian Bass compartió un creativo video en el que personificó a sus superhéroes favoritos y lo acompañó con el mensaje: “Si puedes compartir esto las veces suficientes como para que Disney me llame, estaría muy agradecido”, sin embargo, con lo que no contaba era con que su petición se haría realidad.

Además de sorprender con sus atuendos al transformarse en Finn de Starwars, Ben 10 y Spiderman, el joven logró impresionar a todos los usuarios con los increíbles efectos especiales que agregó en su grabación. El video de Bass tuvo tanto alcance que llegó ser visto por James Gunn, director de ‘Guardianes de la galaxia’.

Gracias al éxito que tuvo este ingenioso video y las miles de veces que fue replicado, Julian logró ser visto por Bob Iger, presidente ejecutivo de Disney, quien respondió a la publicación de este joven diciendo: “El mundo conocerá tu nombre”.

Al instante, Julian Bass respondió al ejecutivo pidiéndole una oportunidad para conversar. La grabación ya supera los 22 millones de reproducciones y acumula más de 1,4 millones de ‘me gusta’.

if y’all can retweet this enough times that Disney calls, that’d be greatly appreciated pic.twitter.com/GrKlIRxg3J

— Julian Bass (@thejulianbass) July 2, 2020