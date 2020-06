Sylvester Stallone vuelve como Rocky en un documental

Sylvester Stallone vuelve a darle vida a uno de los personajes más recordados en su carrera artística. Así lo confirmó el sitio especializado en cine, Deadline, quien confirmó que se trata de un documental sobre la película grabada en 1976.

El documental hablará sobre cómo Stallone escribió el guion de la película y la convirtió en un clásico, además de una de las más taquilleras de la década. El nombre de esta producción será “40 years of Rocky: The Birth of a Classic”.

Rocky ganó tres premios Oscar, entre ellos el de “Mejor película”. En su momento recaudó más de 225 millones de dólares, algo que también fue considerado un éxito ya que le invirtieron solo un millón de dólares.

Este es el tráiler de “40 years of Rocky: The Birth of a Classic”.