Súper Campeones revela nuevo tráiler y fecha de lanzamiento

La serie anime que conquistó la década de los 90’s y cruzó varias generaciones está a punto de regresar pero ahora en su versión videojuego, se trata de ‘Súper Campeones’ y la historia del gran futbolista nipón, Oliver Atom.

Sin duda esta gran producción nos contó una de las historias más importantes de una figura del fútbol que pasó por varios equipos para luego cumplir sus sueños como jugador, aparte sus personajes ocuparon un lugar importante en la vida de sus fanáticos.

A comienzo del 2020 se conoció el primer gameplay del llamado “Captain Tsubasa. Rise of New Champions”, el nuevo título del que en un principio no se conocieron muchos detalles, pero ahora sabemos que llegará el próximo 28 de agosto.

El fútbol y el anime se unen después de diez años y su resultado se llama “Captain Tsubasa: Rise of New Champions”, contando la historia de Captain Tsubasa, conocido como Súper Campeones en varios países de la región.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions llegará disponible para consolas como la Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC bajo el sello de Bandai Namco.