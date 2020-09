Sujeto usa serpiente como tapabocas en pleno bus y espantó a todo el mundo

El bus que cumplía la ruta entre Swinton y Mánchester, Inglaterra, tuvo una escena muy particular que se registró en redes sociales, ya que uno de sus pasajeros llevaba una serpiente como si nada y además la usaba como tapabocas sin importar qué dijeran las demás personas.

Según relató el Manchester Evening News, el pasajero abordó el bus en el condado de Salford, donde según apunta el mismo medio, se quitó el reptil para dejarlo a la deriva, por esta razón el animal empezó a enroscarse en una de las columnas del bus.

Mientras el sujeto llevaba el reptil como si fuera cualquier mascota, los demás usuarios solo tomaban fotografías y esperaban que las cosas no se fueran a tornarse de la peor manera.

This guy was spotted using his snake as a face mask on a bus into today…each to their own and all that 🤣🐍

