Sujeto compró televisor en el Día sin IVA, pero se quedó sin lo del taxi

El video que se volvió viral días después del Día sin IVA decretado por el gobierno muestra a un comprador, quien espera un taxi mientras lleva su televisor de gran tamaño.

El primer Día sin IVA dejó decenas de comentarios en redes sociales, del cual muchos sacaron sus propias conclusiones, sin embargo también hubo tiempo para reír, tal y como lo mostró un reportero que se burló del comprador, pues según dijo, se quedó sin dinero para el taxi ya que todo lo gastó comprando el televisor.

Pese a que algunos se quejan de la actual situación por la que atraviesa el país como consecuencia del aislamiento preventivo y todo lo que ha generado el COVID-19, pues otros se dejaron llevar por los tentativos precios del Día sin IVA y se dieron sus lujos, tal y como lo hizo el protagonista del video, quien se llevó un televisor, pero le “sacaron la piedra” cuando le dijeron que no le alcanzaba el dinero para llevar su compra en taxi.

“No me gusta la mamadera de gallo. Me hace el favor y me respeta”, le dijo el comprador a quien lo entrevistaba.

Como era de esperarse, el video generó cientos de comentarios al ver la reacción del comprador, quien desmintió que no tenía dinero y exigió respeto ante la cámara.