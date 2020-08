Stranger Things podría desarrollar una película para finalizar la historia de una vez por todas

La cuarta temporada de Stranger Things, aún sin fecha de estreno confirmada y el futuro incierto debido a todas las consecuencias y retrasos que trajo consigo el coronavirus, ni los mismísimos hermanos Duffer pueden hablar sobre el tema, pero lo que sí es cierto es que un rumor ha tomado fuerza en las últimas horas: una película de Stranger Things.

El último Blockbuster “se reinventó” y ahora ofrecerá una experiencia como Airbnb

Según apunta We Got This Covered, debido a la prolongación del estreno de la cuarta temporada de Stranger Things, se han planteado nuevas ideas para poder finalizar la historia, por esta razón uno de los planes es dividir la temporada en dos partes para así entregar el desenlace en un largometraje.

Agrega el medio que sus fuentes son las mismas que revelaron que Netflix produciría la secuela de ‘Tyler Rake’ y la precuela de ‘The Witcher’, y aunque en ambos casos acertaron, hay que tener en cuenta que por ahora, esta propuesta, es una opción.

‘Extraordinario’: así luce el actor tres años después del estreno de la película

Hablando de dinero, Netflix gastó un total de 80 millones de dólares en la producción de su segunda temporada, contando que la tercera tuvo un presupuesto mucho mayor, eso sí, Stranger Things es una de las series más exitosas del servicio streaming.