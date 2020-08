El último Blockbuster “se reinventó” y ahora ofrecerá una experiencia como Airbnb

La leyenda cuenta que a comienzo de milenio existía una tienda de alquiler de películas llamada Blockbuster, que de hecho, quienes tenían membresía, disfrutaban de un servicio más amplio en el catálogo de títulos que tenía este almacén que se fue expandiendo por todo el mundo y llegó hasta Colombia en alguna oportunidad.

Sin embargo, con la venta de películas a bajo costo y la piratería, los negocios como Blockbuster fueron víctimas de un duro golpe a su economía, sumándose a esto la era digital que terminó de sepultar la vieja costumbre de alquilar películas.

Lo cierto es que años después de el negocio llegara a su final, aún existe una de estas olvidadas tientas de Blockbuster ubicada en Bend, Oregón, Estados Unidos, al cual le lanzaron un salvavidas.

Según explicó Sandi Harding, gerente de la compañía, se debe a una denominada “reinvención” y se trata de poner en arriendo la tienda.

Si, la tienda podrá ser habitada como un hotel gracias a que ahora estará disponible en Airbnb, eso sí, según informó TMZ, solo estará disponible para los habitantes de Bend.

…cause the last BLOCKBUSTER in the world will be offering movie lovers in Bend a 90s themed sleepover for a limited time—only on airbnb. who’s down? 👀https://t.co/dd4yz1UtZP pic.twitter.com/NJEZK2wxeW

— Airbnb (@Airbnb) August 11, 2020