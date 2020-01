Sopita de murciélago, la posible causa del brote de coronavirus

El caso que llegó a la Clínica Colombia en el que atendieron a un ciudadano chino por problemas respiratorios encendió las alarmas por el denominado “coronavirus”, tal y como lo reportó Caracol Radio.

¿Pero cómo surgió el virus?

Según científicos el virus pudo haber nacido debido al consumo de animales exóticos que hacen parte de diversos platos en los restaurantes de Wuhan, China.

Pero para ser más enfáticos en el tema, sería la sopa de murciélago la culpable de originar el coronavirus, por lo menos así lo dictaminaron los científicos que desde el año 2000, quienes encontraron que el SARS (síndrome respiratorio agudo grave) provenía de estos animales.

La hipótesis de los profesionales cobró fuerza después de conocer la apetecida sopa de murciélago que se sirve en diferentes restaurantes de China, donde los clientes van a consumir carne y derivados de animales exóticos.

Graphic ⚠️

#ChinaPneumonia — “Bat Soup” on 🇨🇳 diners’ desk.#Wildlife animals hv ALWAYS been “delicacies” in #China, some even claim they can improve health & sex performance.

Let’s NOT forget #Bats are reservoirs for <60 viruses.#coronavirus #Wuhanpic.twitter.com/Eg7QEUxrsz

— @Dystopia – #HongKong is NOT China (@Dystopia992) January 22, 2020