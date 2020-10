¡Nadie se salva! Sharon y Ozzy Osbourne fueron víctimas de una estafa

Definitivamente en el mundo de las estafas de internet o de tarjetas de crédito, nadie se salva. Un claro ejemplo de esto fue la situación que vivieron Sharon y Ozzy Osbourne en días anteriores, al ser víctimas de un fraude que les dejó pérdidas millonarias.

Según relató Sharon en el programa ‘The Talk’, en días anteriores se dirigió a una tienda para comprar el regalo de cumpleaños de su hija Kelly Osbourne, pero se llevó una sorpresa al intentar pagar, pues todas sus tarjetas de crédito, al igual que las de Ozzy, fueron rechazadas.

“Hoy es el cumpleaños de Kelly, y anoche fui a la tienda a recoger y a pagar el regalo que le había comprado. Les di mi tarjeta de crédito y al rato volvieron para pedirme otra tarjeta, ya que esa no funcionaba. Les dije que lo intentaran de nuevo, pero nada. Les acabé dando la de Ozzy, pero tampoco sirvió”, relató Sharon.

Según afirmó la agente de artistas, tanto ella como su esposo, Ozzy Osbourne, fueron víctimas de un fraude con sus tarjetas de crédito, que les trajo grandes pérdidas económicas, las cuales esperan que se puedan recuperar con las respectivas reclamaciones.

“Al final tuve que llamar a la compañía de la tarjeta de crédito y me confirmaron lo que temía: “Sobrepasaste tu límite”, me dijeron. Y luego me di cuenta de que la mayor parte de los cargos eran de tiendas a las que yo no voy”, expresó Sharon en ‘The Talk’.