“Pienso mucho en él”: Sharon Osbourne confiesa que su crush es Keanu Reeves

La relación entre Ozzy y Sharon Osbourne muchas veces ha quedado expuesta ante la opinión pública, donde ninguno de los dos oculta sus sentimientos hacia el otro. Sin embargo la última confesión dejó a más de uno asombrado, pues Sharon confesó que su “crush” es nada más y nada menos que Keanu Reeves.

Todo sucedió mientras participaba en le programa Entertainment Tonight, donde le confesó a Kevin Frazier, sobre su gusto por el actor, además habló sobre lo que pensó Ozzy sobre el tema:

“Él lo ama. Oh Dios, es un gran admirador suyo. Enorme. Es un tipo tan agradable. Es un tipo realmente agradable. Lo conozco desde hace años. Vino y tocó en un programa que estaba haciendo con su banda, como hace 20 años. Es simplemente un buen tipo.”. Además con sonrisa incluida, aseguró que “Pienso mucho en él, debo admitir”.

En conversación con ET Online, Sharon también reveló algunos detales del programa de Travel Channel de su familia, The Osbournes: Night of Terror, el cual continúa mientras ella y Ozzy ven a sus hijos cazar fantasmas en Los Ángeles.

“Estaba muy, muy nerviosa por Kelly porque no lo había hecho antes. Jack está bien, puede soportarlo, pero había partes en las que salían corriendo de estas casas y tuve que reírme porque el equipo, Kelly, Jack salieron corriendo de la casa y yo dije: ‘ Oh Dios mío.”