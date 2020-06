¡Se viene un maratón de Harry Potter!

Estamos en cuarentena y todos necesitamos un poco de magia para hacer estos días un poco más emocionantes. Por eso, TNT trae una selección de algunas de las películas de la saga del hechicero más famoso del cine. Prepárense para un día repleto de conjuros, magia y trucos junto a Harry Potter y la Orden del Fénix, Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte I y Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte II. Vivan la maratón el viernes 12 de junio a partir de las 16:49 horas. Y si no pueden verlo, podrán volver a su repetición el sábado 13 de junio a partir de las 12:33 horas.

La maratón comienza con la quinta parte de la famosa saga, Harry Potter y La Orden del Fénix a las 16:49 horas. Después de un verano desastroso, Harry vuelve para emprender su quinto año en Hogwarts, uno de los más difíciles que deberá enfrentar. Poquísimos alumnos y padres le creen a él y a Dumbledore sobre el retorno de Voldemort. Circula una serie interminable de artículos diciendo que están completamente locos. Para peor, Dolores Umbridge, la nueva profesora de Defensa Contra las Artes Oscuras, prueba ser la persona más repugnante que Harry haya conocido.

Para finalizar la maratón, llegan las dos partes de la batalla final entre los estudiantes de Hogwarts contra Voldemort y su séquito de malvados magos. Mientras que el trío de mejores amigos sigue el rastro de los horrocruxes, la escuela se prepara para pelear contra el mal en Las reliquias de la muerte parte 1, a las 19:12 horas, e inmediatamente sigue Las reliquias de la muerte parte 2 para ver la esperada batalla final.

No se pierdan de una jornada repleta de magia, hechizos, misterios, aventuras y risas con Harry, Ron y Hermione como protagonistas el viernes 12 de junio a partir de las 16:49 horas en TNT. Además, no se preocupen si no la pueden ver ese día, porque el sábado 13 de junio a partir de las 12:33 horas podrán volver a revivirla.