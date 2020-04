¡Se prendió esto! The Rolling Stones se unen al “One World: Together At Home”: aquí el listado

La Organización Mundial de la Salud organizó un evento que cuenta con importantes figuras de la música de talla mundial, un evento que se realizará el próximo sábado 18 de abril.

El One World: Together at Home se transmitirá vía streaming, organizado por Global Citizen en compañía de la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de generar conciencia y apoyar a quienes más lo necesitan en tempos de alerta mundial y cuarentena.

Con actuaciones de Paul McCartney, Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, entro otros artistas, el show será transmitido a través de canales digitales y redes sociales.

Sin embargo, Billboad confirmó que The Rolling Stones se unen a este show mundial que llegará a los hogares de todo el mundo para ponerle el toque musical al aislamiento preventivo.

“Nos sentimos muy honrados de haber sido invitados para ser parte de One World: Together at Home, desde nuestras casa en aislamiento. Es un evento fantástico en la lucha de Global Citizen en contra del COVID-19”, dijo el mismo Mick Jagger para Billboad.

“One World: Together At Home” será transmitido a través de Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, iHeartRadio, Instagram, Tencen, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Verizon Media, Yahoo, y YouTube y la transmisión iniciará el 18 de abril a las 7:00 pm, hora Colombia.

