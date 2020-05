“Se parece a la mamá del Sr. Burns” y más comentarios de Laura Bozzo recién levantada

Los comentarios no se hicieron esperara en una de las recientes publicaciones de la presentadora peruana Laura Bozzo, conocida por su polémico programa “Laura en América”, “donde los problemas de sus panelistas se solucionaban con carritos sangucheros“, como bien recuerdan algunos.

Esta vez “la señorira Laura” publicó un video donde no se evidencia rastro de pestaña alguna, además la ausencia de maquillaje es notoria y así fue como la misma Laura lo hizo saber:

“Buenos días, sí, así me levanto, no se asusten, soy yo, las pestañas se me desaparecieron por eso están pegándome pestañas postizas”.

Lo comentarios bajo su video y en las demás redes sociales no se hicieron esperar, pues algunos señalaron que su apariencia cambiaba bastante, a tal punto de parecerse a la mamá del Sr. Burns, el magnate de Los Simpson.