El Salón de la Fama del Rock rendirá tributo a Eddie Van Halen

En la ceremonia de inducción de este año, que se llevará a cabo el 7 de noviembre y será transmitida por HBO Max, el Salón de la Fama del Rock and Roll rendirá tributo a Eddie Van Halen, quien falleció el pasado 6 de octubre después de luchar contra un cáncer de garanta que venía padeciendo desde hace varios años.

Según reveló el portal cleveland.com, varios guitarristas importantes del medio serán los encargados de rendir homenaje en memoria del increíble trabajo de Eddie dentro de la agrupación Van Halen, el cual se convirtió en un legado dentro de la historia del género del rock.

Depeche Mode, The Doobie Brothers, Whitney Houston, Nine Inch Nails, The Notorious BIG y T. Rex son algunos de los artistas que estarán entre los miembros del Salón de la Fama del Rock 2020.

Además de este homenaje, también se contará con grandes artistas dentro del género como Luke Bryan, Sean “Diddy” Combs, Miley Cyrus, Billy Gibbons, Dave Grohl, Don Henley, Jennifer Hudson, Billy Idol, Iggy Pop, Alicia Keys, Adam Levine, Chris. Martin, Lin-Manuel Miranda, Brad Paisley, Bruce Springsteen, St. Vincent, Ringo Starr, Gwen Stefani, Charlize Theron, Nancy Wilsom, entre otros.

Cabe recordar que Eddie, al igual que el resto de la banda de Van Halen, ya hacía parte del Salón de la Fama del Rock and Roll desde 2007.