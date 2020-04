Riesgos del teletrabajo: Presentador sale en televisión sin pantalones

Durante un segmento de ‘Good Morning America’ de la ABC titulado ‘Farmacias del futuro’ sobre cómo los drones podrían usarse para entregar medicamentos a domicilio, el corresponsal Will Reeve, que trasmitía desde su casa, se dio cuenta demasiado tarde de que el ángulo de su cámara revelaba que no llevaba puesto pantalón.

El corresponsal, e hijo del difunto legendario actor Christopher Reeve y Dana Reeve, no se vistió completamente para sus reportajes de trabajo desde casa y los espectadores notaron rápidamente su falta de vestuario.

“HE LLEGADO de la manera más mortificante posible”, escribió Reeve, de 27 años, en Twitter, después de que el video se volviera viral y también prometió que llevaba pantalones cortos.

Aunque los productores del programa intentaron tapar las piernas del corresponsal con diferentes letreros, los espectadores se dieron cuenta de todo y lo publicaron las pruebas en las redes sociales.

Aquí la evidencia:

Hey put some pants on my guy pic.twitter.com/PpCIBRrjP5

— Adam Graham (@grahamorama) April 28, 2020